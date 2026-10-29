Ausblick: Finolex Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Finolex Industries veröffentlicht am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,90 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 5,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,00 INR je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Finolex Industries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 9,59 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 11,63 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,72 INR je Aktie, gegenüber 9,69 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 44,05 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 41,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net