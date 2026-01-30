Finolex Industries Aktie

Finolex Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CM68 / ISIN: INE183A01024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.01.2026 07:01:06

Ausblick: Finolex Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Finolex Industries stellt am 31.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,77 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,52 INR je Aktie erzielt worden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,35 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,01 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,09 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 12,94 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,88 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 41,29 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Finolex Industries Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Finolex Industries Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Finolex Industries Ltd Registered Shs 176,35 2,05% Finolex Industries Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:47 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
19:43 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen