Ausblick: Finolex Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Finolex Industries stellt am 31.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,77 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,52 INR je Aktie erzielt worden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,35 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,01 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,09 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 12,94 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,88 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 41,29 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at