Firan Technology Group Corporation Aktie
WKN DE: A0CBF9 / ISIN: CA3180931014
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07.07.2026 07:01:06
Ausblick: Firan Technology Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Firan Technology Group wird am 08.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.05.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,163 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 52,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,4 Millionen CAD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,705 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,520 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 211,6 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 189,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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