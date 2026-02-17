Ausblick: Firan Technology Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Firan Technology Group lädt am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,133 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Firan Technology Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 51,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 22,19 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,510 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,450 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 190,4 Millionen CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 160,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at