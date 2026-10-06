Firan Technology Group Corporation Aktie

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WKN DE: A0CBF9 / ISIN: CA3180931014

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06.10.2026 07:01:06

Ausblick: Firan Technology Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Firan Technology Group lässt sich am 07.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Firan Technology Group die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,180 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Firan Technology Group 0,110 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 52,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 48,1 Millionen CAD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,740 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,520 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 209,9 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 189,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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