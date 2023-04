Ausblick: Firan Technology Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Firan Technology Group wird sich am 12.04.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2023 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,040 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Firan Technology Group einen Verlust von -0,030 CAD je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 23,0 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 12,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,5 Millionen CAD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,240 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,050 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 125,5 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 89,6 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at