Firan Technology Group Corporation Aktie

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WKN DE: A0CBF9 / ISIN: CA3180931014

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07.04.2026 07:01:06

Ausblick: Firan Technology Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Firan Technology Group präsentiert in der am 08.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,103 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Firan Technology Group 0,130 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 45,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 42,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,667 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,520 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 209,3 Millionen CAD, gegenüber 189,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

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