Firefly Aerospace Incorporation Aktie
WKN DE: A41ENY / ISIN: US31816X1063
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18.03.2026 07:01:06
Ausblick: Firefly Aerospace legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Firefly Aerospace wird am 19.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,472 USD. Dies würde einen Gewinn von 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Firefly Aerospace -0,720 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 481,40 Prozent auf 52,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Firefly Aerospace noch 9,0 Millionen USD umgesetzt.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,213 USD, gegenüber -1,850 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 154,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 60,8 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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