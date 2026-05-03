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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Firefly Aerospace präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Firefly Aerospace stellt am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,515 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 77,1 Millionen USD – ein Plus von 38,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Firefly Aerospace 55,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,834 USD, gegenüber -4,830 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 432,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 159,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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