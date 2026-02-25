Ausblick: First Advantage öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Advantage stellt am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,263 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll First Advantage in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 391,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 307,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,00 USD, gegenüber -0,740 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 1,55 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 860,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at