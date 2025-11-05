First Advantage Aktie

First Advantage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CR1M / ISIN: US31846B1089

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: First Advantage stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

First Advantage wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,279 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,060 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 403,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 102,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte First Advantage einen Umsatz von 199,1 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,974 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,740 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,54 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 860,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

