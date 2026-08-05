First Advantage Aktie
WKN DE: A3CR1M / ISIN: US31846B1089
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: First Advantage stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
First Advantage wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,285 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei First Advantage noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 415,0 Millionen USD – ein Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Advantage 390,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,22 USD, gegenüber -0,200 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,67 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,57 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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