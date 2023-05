Ausblick: First Advantage veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

First Advantage lädt am 10.05.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,187 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,00 Prozent verringert. Damals waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll First Advantage 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 171,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte First Advantage 189,9 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD, gegenüber 1,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 780,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 810,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at