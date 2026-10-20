First American Financial Aktie
WKN DE: A1C0EH / ISIN: US31847R1023
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: First American Financial legt Quartalsergebnis vor
First American Financial wird am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,82 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte First American Financial noch 1,84 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll First American Financial in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,11 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,94 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,00 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,17 Milliarden USD, gegenüber 7,45 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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