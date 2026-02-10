First American Financial Aktie
WKN DE: A1C0EH / ISIN: US31847R1023
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: First American Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
First American Financial wird am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,38 USD. Dies würde einem Zuwachs von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem First American Financial 0,690 USD je Aktie vermeldete.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,91 Prozent auf 1,80 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,37 USD im Vergleich zu 1,26 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 7,20 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 6,12 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
