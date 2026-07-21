First American Financial Aktie
WKN DE: A1C0EH / ISIN: US31847R1023
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: First American Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
First American Financial veröffentlicht am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,82 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte First American Financial ein EPS von 1,41 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll First American Financial im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,03 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,23 Prozent gesteigert.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,69 USD, gegenüber 6,00 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 7,95 Milliarden USD im Vergleich zu 7,45 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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