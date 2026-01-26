Ausblick: First Bancorp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Bancorp stellt am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,509 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 257,1 Millionen USD – ein Minus von 17,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Bancorp 313,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,81 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,01 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,23 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at