Ausblick: First Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

First Bancorp wird am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,542 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll First Bancorp in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,34 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 265,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 309,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,25 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,15 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,26 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at