Ausblick: First BanCorp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First BanCorp wird am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,15 USD. Dies würde einem Zuwachs von 23,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem First BanCorp 0,930 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 16,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 151,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei First BanCorp für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 126,1 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,59 USD, gegenüber 2,68 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 510,2 Millionen USD im Vergleich zu 549,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at