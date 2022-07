Ausblick: First Bancshares legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Bancshares wird am 27.07.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,812 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte First Bancshares ein EPS von 0,740 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 47,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 51,1 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,14 USD, gegenüber 3,04 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 214,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 194,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at