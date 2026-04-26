First Bank Williamstown New Jersey Aktie

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WKN DE: A1XBPP / ISIN: US31931U1025

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: First Bank Williamstown New Jersey informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Bank Williamstown New Jersey wird am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,463 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,14 Prozent erhöht. Damals waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 34,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 37,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 56,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,74 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 152,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 246,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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