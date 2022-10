Ausblick: First Bank Williamstown New Jersey mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

First Bank Williamstown New Jersey veröffentlicht am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,503 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte First Bank Williamstown New Jersey noch 0,460 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 12,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 25,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD im Vergleich zu 1,79 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 98,9 Millionen USD, gegenüber 89,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at