First Bank Williamstown New Jersey Aktie
WKN DE: A1XBPP / ISIN: US31931U1025
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: First Bank Williamstown New Jersey öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
First Bank Williamstown New Jersey wird am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,400 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie vermeldet.
First Bank Williamstown New Jersey soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 39,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,57 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,74 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 149,8 Millionen USD, gegenüber 246,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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