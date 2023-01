Ausblick: First Bank Williamstown New Jersey stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First Bank Williamstown New Jersey öffnet am 25.01.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,537 USD aus. Im letzten Jahr hatte First Bank Williamstown New Jersey einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 16,76 Prozent auf 26,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte First Bank Williamstown New Jersey noch 22,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,91 USD, gegenüber 1,79 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 99,0 Millionen USD im Vergleich zu 89,6 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at