WKN DE: A1XBPP / ISIN: US31931U1025

25.01.2026 07:01:06

Ausblick: First Bank Williamstown New Jersey stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First Bank Williamstown New Jersey veröffentlicht am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,490 USD je Aktie gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll First Bank Williamstown New Jersey mit einem Umsatz von insgesamt 37,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 36,45 Prozent verringert.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,73 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 145,7 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 228,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

