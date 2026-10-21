Ausblick: First Bank Williamstown New Jersey zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First Bank Williamstown New Jersey wird am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,440 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte First Bank Williamstown New Jersey ein EPS von 0,470 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 40,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 37,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 63,6 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,74 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 149,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 246,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at