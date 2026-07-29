Ausblick: First Business Financial Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Business Financial Services lädt am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,56 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte First Business Financial Services 1,35 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 33,72 Prozent auf 45,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,22 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,94 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 183,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 278,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at