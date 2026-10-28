First Business Financial Services Aktie

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WKN: A0HGPP / ISIN: US3193901002

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: First Business Financial Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First Business Financial Services wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,67 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 36,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 73,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei First Business Financial Services für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 46,9 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,54 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,94 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 185,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 278,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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