Ausblick: First Business Financial Services veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

First Business Financial Services wird am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,42 USD je Aktie gegenüber 1,32 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 43,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 35,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte First Business Financial Services einen Umsatz von 67,1 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,04 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,94 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 181,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 278,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at