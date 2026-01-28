First Business Financial Services Aktie

First Business Financial Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGPP / ISIN: US3193901002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.01.2026 07:01:06

Ausblick: First Business Financial Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Business Financial Services wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,39 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,71 USD je Aktie erzielt worden.

First Business Financial Services soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 37,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,72 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,20 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 168,5 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 260,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu First Business Financial Services IncShs

mehr Nachrichten