First Citizens Bancshare a Aktie
WKN: 925298 / ISIN: US31946M1036
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: First Citizens Bancshares A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
First Citizens Bancshares A lädt am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 46,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei First Citizens Bancshares A noch ein Gewinn pro Aktie von 43,12 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,26 Milliarden USD – ein Minus von 38,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Citizens Bancshares A 3,68 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 195,67 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 165,28 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,88 Milliarden USD, gegenüber 14,47 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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