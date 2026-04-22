Ausblick: First Citizens Bancshares A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

First Citizens Bancshares A wird am 23.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass First Citizens Bancshares A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 39,45 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 34,47 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 38,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,17 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 178,89 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 165,28 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,89 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 14,47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at