First Citizens Bancshare a Aktie

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WKN: 925298 / ISIN: US31946M1036

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: First Citizens Bancshares A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First Citizens Bancshares A öffnet am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 40,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 42,38 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 40,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,16 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,61 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 177,84 USD, gegenüber 165,28 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 8,80 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,47 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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