Ausblick: First Citizens Bancshares B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First Citizens Bancshares B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 39,46 USD. Im Vorjahresquartal waren 34,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 38,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,18 Milliarden USD gegenüber 3,53 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 179,24 USD aus. Im Vorjahr waren 165,28 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 8,92 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at