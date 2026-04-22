First Citizens Bancshare b Aktie
WKN DE: A0YG4D / ISIN: US31946M2026
|
22.04.2026 07:01:06
Ausblick: First Citizens Bancshares B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
First Citizens Bancshares B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 39,46 USD. Im Vorjahresquartal waren 34,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 38,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,18 Milliarden USD gegenüber 3,53 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 179,24 USD aus. Im Vorjahr waren 165,28 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 8,92 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Citizens Bancshares Inc North Carolina (B)
|
22.04.26
|Ausblick: First Citizens Bancshares B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: First Citizens Bancshares B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.01.26
|Erste Schätzungen: First Citizens Bancshares B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu First Citizens Bancshares Inc North Carolina (B)
Aktien in diesem Artikel
|First Citizens Bancshares Inc North Carolina (B)
|1 645,10
|-2,31%