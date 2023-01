Ausblick: First Commonwealth Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

First Commonwealth Financial veröffentlicht am 24.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,423 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,32 Prozent erhöht. Damals waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 113,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 18,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte First Commonwealth Financial einen Umsatz von 95,6 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD, gegenüber 1,44 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 412,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 384,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at