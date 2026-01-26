First Commonwealth Financial Aktie
WKN: 919114 / ISIN: US3198291078
|
26.01.2026 07:01:06
Ausblick: First Commonwealth Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
First Commonwealth Financial lädt am 27.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,417 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte First Commonwealth Financial ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll First Commonwealth Financial nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 135,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 22,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 175,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie, gegenüber 1,39 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 521,1 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 698,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Commonwealth Financial Corp.
|
07:01
|Ausblick: First Commonwealth Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.01.26
|Erste Schätzungen: First Commonwealth Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: First Commonwealth Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: First Commonwealth Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu First Commonwealth Financial Corp.
Aktien in diesem Artikel
|First Commonwealth Financial Corp.
|17,47
|-3,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.