Ausblick: First Commonwealth Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Commonwealth Financial lädt am 27.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,417 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte First Commonwealth Financial ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll First Commonwealth Financial nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 135,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 22,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 175,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie, gegenüber 1,39 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 521,1 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 698,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at