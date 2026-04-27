First Commonwealth Financial Aktie

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WKN: 919114 / ISIN: US3198291078

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: First Commonwealth Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Commonwealth Financial präsentiert am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,400 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte First Commonwealth Financial 0,320 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 134,3 Millionen USD gegenüber 170,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 21,05 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,77 USD im Vergleich zu 1,47 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 559,1 Millionen USD, gegenüber 730,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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