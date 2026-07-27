First Commonwealth Financial Aktie

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WKN: 919114 / ISIN: US3198291078

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: First Commonwealth Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Commonwealth Financial veröffentlicht am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,423 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 32,19 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,320 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 25,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 137,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 184,3 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,47 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 556,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 730,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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