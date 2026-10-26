First Commonwealth Financial Aktie

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WKN: 919114 / ISIN: US3198291078

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: First Commonwealth Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First Commonwealth Financial lädt am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,457 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 24,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 187,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 141,4 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,73 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,47 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 556,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 730,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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