First Community CorpShs Aktie
WKN: A0DKLK / ISIN: US3198351047
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: First Community gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
First Community wird am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,803 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,670 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll First Community 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 26,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte First Community 29,4 Millionen USD umsetzen können.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,14 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,47 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 100,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 113,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Community CorpShs
|
07:01
|Ausblick: First Community gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: First Community präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: First Community zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: First Community gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: First Community veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu First Community CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|First Community CorpShs
|32,85
|1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.