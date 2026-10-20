Ausblick: First Community gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Community wird am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,803 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,670 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll First Community 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 26,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte First Community 29,4 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,14 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,47 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 100,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 113,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at