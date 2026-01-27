Ausblick: First Community vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

First Community wird am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,679 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,550 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll First Community in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 20,3 Millionen USD im Vergleich zu 27,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,59 USD je Aktie, gegenüber 1,81 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 78,6 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 103,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at