Ausblick: First Community zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First Community wird am 22.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,693 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,670 USD je Aktie erzielt worden waren.

First Community soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,93 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,47 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 99,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 113,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at