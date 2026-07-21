First Community CorpShs Aktie
WKN: A0DKLK / ISIN: US3198351047
|
21.07.2026 07:01:06
Ausblick: First Community zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
First Community wird am 22.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,693 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,670 USD je Aktie erzielt worden waren.
First Community soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,93 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,47 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 99,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 113,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Community CorpShs
|
07:01
|Ausblick: First Community zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: First Community gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: First Community veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: First Community legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Ausblick: First Community vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu First Community CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|First Community CorpShs
|32,00
|-1,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.