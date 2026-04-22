Ausblick: First Financial Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

First Financial Bancorp stellt am 23.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,613 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,540 USD erwirtschaftet worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 11,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 291,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 257,9 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,66 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,07 Milliarden USD, gegenüber 1,26 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at