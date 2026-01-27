Ausblick: First Financial Bancorp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First Financial Bancorp lädt am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,598 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte First Financial Bancorp ein EPS von 0,680 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll First Financial Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 249,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 321,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,55 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,62 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,40 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 913,3 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

