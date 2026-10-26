Ausblick: First Financial Bancorp zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Financial Bancorp wird am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,816 USD je Aktie gegenüber 0,750 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll First Financial Bancorp nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 271,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 16,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 323,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,07 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,66 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,08 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at