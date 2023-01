Ausblick: First Foundation legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Foundation äußert sich am 26.01.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen, dass First Foundation für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,306 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,510 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 26,45 Prozent auf 95,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,41 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 380,0 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 302,7 Millionen USD in den Büchern standen.

