Ausblick: First Foundation präsentiert Quartalsergebnisse

First Foundation wird am 27.04.2023 die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 13,77 Prozent auf 77,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte First Foundation noch 89,9 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,666 USD, gegenüber 2,02 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 318,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 372,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at