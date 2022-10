Ausblick: First Foundation stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First Foundation wird am 25.10.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2022 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,536 USD gegenüber 0,830 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,10 Prozent auf 98,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte First Foundation noch 89,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,12 USD, gegenüber 2,41 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 383,1 Millionen USD im Vergleich zu 302,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at