Ausblick: First Foundation verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First Foundation lädt am 26.04.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,503 USD aus. Im letzten Jahr hatte First Foundation einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie eingefahren.

First Foundation soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,33 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,41 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 378,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 302,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at