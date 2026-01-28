Ausblick: First Foundation zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Foundation wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,020 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,170 USD erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 58,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 65,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 169,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,760 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -1,410 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 244,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 664,3 Millionen USD waren.

