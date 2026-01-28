First Foundation Aktie
WKN DE: A12EWX / ISIN: US32026V1044
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: First Foundation zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
First Foundation wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,020 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,170 USD erwirtschaftet worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 58,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 65,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 169,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,760 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -1,410 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 244,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 664,3 Millionen USD waren.
Analysen zu First Foundation Inc
Aktien in diesem Artikel
|First Foundation Inc
|5,10
|2,00%
